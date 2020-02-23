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صور.. ”الخليج 365” يحصد 4 جوائز فى مسابقة "الصحافة المصرية" لعام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، وحصدت ”الخليج 365” 4 جوائز في المسابقة، وذلك بعد اجتماع لجان تحكيم المسابقة برئاسة محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية والمشرف العام على المسابقة، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها.

 

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الزميلة أيمان حنا 

 

وحصدت ”الخليج 365”، جائزة في التغطية الخارجية، الأول حول موضوع.. ”الخليج 365” فى أرض الخوف باليمن للزميلة إيمان حنا بجريدة الخليج 365.

 

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الزميل وائل السمرى

 

وأما في الجائزة الصحافة الفنية، حصل الخليج 365 علي الجائزة الأولي: حول موضوع "بليغ حمدي مر من هنا".. وموضوع "فى ذكرى ميلاده الـــ122.. ووفاته الــ67 زكريا أحمد أبانا الذي في المقام الشرقي للزميل وائل السمري بجريدة الخليج 365. 

 

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الزميلة منة الله حمدي

 

وفي صحافة الفيديو، انفرد ”الخليج 365”، بالجائزتين الأولي والثاني، حول فيديو أشواك في الأيدي الناعمة للزميلة منة الله حمدي بموقع الخليج 365، والجائزة الثانية: فيديو شريك الجسد للزميلين نهير عبدالنبي ومحمد نبيل بموقع الخليج 365.

 

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الزميلة نهير عبدالنبي

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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