شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نوسيلة أبوالعمر: مدير مستشفى فاقوس العام تقاعس عن تقديم الخدمة لبنتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة نوسيلة أبو العمر، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية، إن ابنتها محجوزة فى مستشفى فاقوس العام، منذ أمس، حيث تلقيت اتصالا من الأسرة بتدهور حالة نجلتها وتم نقلها إلى مستشفى فاقوس العام، ونهضت مسرعة لزيارتها، وتبين أن جهاز الشفط معطل وأن ابنتها تعانى من مشكلة فى الرئتين وتحتاج لجهاز للشفط، والحالة الصحية لنجلتها لا تسمح بنقلها.

وأضافت النائبة، أنها تحدثت مع الدكتور محمد الناجى مدير مستشفى فاقوس العام، بتوفير جهاز شفط قائلة له: "حضرتك معايا الدكتور حسام فى العناية أتفضل كلمه لكى تعلم أن حالة بنتى الصحية تحتاج إلى جهاز شفط"، فأبدى غضبه من سؤالى ووجه سؤاله للطبيب المتواجد بالغرفة عن تضرره من تواجدى فى العناية للإطمئنان على نجلتي".

وأضافت النائبة، أن مدير المستشفى غير متعاون معها، فضلا عن قيامه بمجازة أى ممرضة تشتكى من نقص أدوات فى العناية أو الحضانات".

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وأردفت: "أنها منذ أسبوع تواصلت مع الدكتور محمد الناجى لمساعدة ربة منزل أصيب نجلها، بعضة كلب ومتواجدة فى المستشفى، فقال لمسئول الأمن قول لها ليس لدينا حقن، مما دفعنى للتواصل مع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة الذى وفر لنا على الفور حقنة للطفل، موضحة أنها تواصلت مع الدكتور هشام مسعود وشرحت له أكثر من مرة سوء معاملة، مدير مستشفى فاقوس العام معاها، وهى دخلت المستشفى هذ المرة كمواطنة لعلاج نجلتها.

ومن جانبه أكد الدكتور "هشام مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لـ" الخليج 365" أن ابنة النائبة متواجدة فى العناية وتتلقى الخدمة كاملة، وأن مدير المستشفى أكد له أنه رفض تواجد النائبة بغرفة العناية أثناء تركيب جهاز التنفس الصناعى لنجلتها خوفا على مشاعرها.

وتابع فور تلقيه اتصال من النائبة أرسل الدكتور محمد يوسف، مدير الشئون العلاجية بالمديرية لفحص شكواها وعرضها عليه.