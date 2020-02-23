حبس سائق اختطف طفلاً للانتقام من والده بالقليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة قليوب، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، اليوم الأحد، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات في اختطافه طفل واحتجازه للانتقام من والده، إثر خلافات مالية بينهما.

تلقى الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بلاغًا من تاجر قطع غيار سيارات، مُقيم دائرة القسم، بأنه عقب عودته إلى مسكنه، اكتشف عدم تواجد ابنه البالغ من العمر 11 سنة، وبالاستعلام من زوجته أكدت خروجه للهو أمام مسكنهم منذ ساعتين.

أثناء البحث عن الطفل ورد اتصال هاتفي من مجهول إلى الأب، أبلغه بتواجد ابنه رفقته، وطلب منه مبلغ مالي مليون جنيه؛ فدية إطلاق سراحه.

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جرى تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، توصلت تحرياته إلى وجود خلافات مالية بينه وبين سائق، سابق اتهامه في 3 قضايا، مُقيم دائرة المركز، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم، وضبطه والعثور على الطفل المختطف بمسكنه.

بمواجهة المتهم بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وأكد سابقة قيامه بشراء موتور سيارة من المُبلغ وعدم قيامه بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي ورفضه استرجاع الموتور أو رد ثمنه له، فعقد العزم على الانتقام منه بخطف ابنه.

في سبيل تنفيذ مخطط الاختطاف توجه المتهم إلى مسكن المجني عليه، مستقلاً سيارته الملاكي دون لوحات معدنية، حيث شاهد الطفل أثناء لهوه فاستدرجه بزعم التوجه رفقته إلى محل سكنه لإعطائه مبلغ مالي خاص بوالده لتوصيله إليه وقام باحتجازه، ثم اشترى شريحة هاتف محمول واتصل بوالد المجنى عليه لمساومته.