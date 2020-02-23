ميدو يتعاقد مع "النهار" لتقديم برنامج جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
تعاقد أحمد حسام (ميدو) مع علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار، اليوم الأحد، على تقديم برنامج جديد يذاع 3 مرات أسبوعيًا اعتبارًا من شهر مارس المقبل.
وأعرب ميدو عن سعادته بالتعاقد مع النهار، مؤكدًا أن برنامجه الجديد يحمل العديد من المفاجآت والانفرادات.
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