تنسيقية كربلاء العراقية: عدد المغيبين بلغ 32 ناشطًا ومتظاهرًا منذ أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب ا)

أعلنت تنسيقية التظاهرات في كربلاء، مساء اليوم الأحد، إن عدد المغيبين بلغ 32 ناشطًا ومتظاهرًا منذ انطلاق التظاهرات بداية شهر أكتوبر الماضي.

وأكدت تنسيقية كربلاء في بيان لها أن" عدد المغيبين منذ انطلاق التظاهرات وصل إلى 32 ناشط ومتظاهر".

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وطالب البيان القوات الأمنية " باطلاق سراحهم أو البحث عنهم في سجون الميليشيات المعروفة لديهم كما تم رفع اسماء المعتقلين غلى لجنة حقوق الإنسان لغرض ايجادهم".

ومازالت ساحة التظاهر في كربلاء تشهد توافد المئات من طلاب الجامعات والمدارس لزيادة الزخم الجماهيري والمطالبة بتنفيذ مطالب المحتجين رافضين أي عملية التفاف على الحراك من أي جهة.

من جهة أخرى، اصدرت تنسيقية كربلاء بيانا حثت فيه أهالي المدينة إلى مليونية الثبات لنصرة دماء الشهداء يوم الثلاثاء المقبل.