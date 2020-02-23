تحالف دعم الشرعية يستهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن بسلسلة غارات، اليوم الأحد، مواقع وثكنات وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية غربي محافظة الجوف وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط . وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مقاتلات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية بعدّة غارات مواقع وثكنات ميليشيا الحوثي في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات، وأسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات. مقاتلات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية بعدّة غارات مواقع وثكنات ميليشيا الحوثي في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات، وأسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

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