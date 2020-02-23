مسؤول بالاتحاد الأوروبي: ظهور كورونا في إيطاليا يقلقنا

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن بروكسل لا ترى سببًا "للذعر" بعد ظهور فيروس "كورونا" في إيطاليا حيث، أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب أكثر من 150 آخرين وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، للصحفيين، عقب

اجتماع للمسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في السعودية : "الاتحاد لديه ثقة كاملة في السلطات الإيطالية والقرارات التي تتخذها".

وأضاف: "نشعر بقلق من احتمال انتقال العدوى، لكن لا داعي للذعر".

فيما أعلنت السلطات الإيطالية، الأحد،

وفاة الشخص الثالث بسبب إصابته بفيروس "كورونا"، شمال البلاد، بعد وفاة شخصين معمرين خلال الساعات الـ 48 الأخيرة.

وأمام تنامي عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إيطاليا، حيث تجاوز 150، وفقا للإحصائيات الرسمية، كثفت سلطات هذا البلد جهودها لوقف تفشيه، وذلك عبر عزل المدن والبلدات الأكثر تعرضا لانتشار المرض المعدي، وإلغاء فعاليات حاشدة، من بينها كرنفال البندقية.