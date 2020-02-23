الأمن والتنمية يتصدران اجتماعات وزراء دول الساحل الإفريقي في نواكشوط

انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأحد، أعمال الدورة السابعة لمجلس وزراء دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، وبوركينا فاسو) المحضرة لقمة دول الساحل المقررة بعد غدٍ الثلاثاء وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد

في بلدان الساحل يبحثون البرامج والمشاريع ذات الأولوية في المجالين الأمني والإنمائي للمنطقة، وكذا الملفات المتعلقة بتسيير المجموعة قبل إحالتها لمجلس الرؤساء للمصادقة عليها، ومن المتوقع أن يرفع الوزراء تقريرًا للقمة.وتأتي قمة نواكشوط وسط ارتفاع في عدد العمليات الإرهابية التي تطال هذه البلدان باستثناء موريتانيا التي لم يسجل فيها أي عمل إرهابي منذ تسع سنوات.وتأسست مجموعة دول الساحل في نواكشوط في 19 ديسمبر 2014، لتكون آلية للتعاون بين موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد من أجل تنسيق وتضافر جهود الدول في مجالات الأمن والتنمية.