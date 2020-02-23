البيت الأبيض يعتزم طلب تمويل طارئ من الكونجرس لمكافحة "كورونا"

كشفت مصادر مطلعة أمريكية عن اعتزام البيت الأبيض طلب تمويل طارئ من الكونجرس لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بعد أسابيع من التردد من قِبل إدارة الرئيس دونالد ترامب لطلب تمويل إضافي لقطاع الصحة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وأشار مصدران على دراية بالطلب المُنتظر البت فيه في تصريحات لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية - إلى أن التمويل المتوقع الموافقة عليه من قِبل الكونجرس سيكون أقل بكثير من التمويل الضروري حسبما يراه العديد من

مسؤولي الصحة العامة، والذي من المحتمل أن يكون مليار دولار فقط.وأضاف المصدران - في تقرير خاص للمجلة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن مبلغ المليار دولار سيتم استهلاكه سريعًا في عمليات تطوير أمصال محتملة للفيروس، والاختبارات الواسعة للمعامل على الفيروس، والاستثمارات الطبية الأخرى التي لا حصر لها.من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض" إن الطلب مازال مبدئيًا، وقد يتم تغيير حجم التمويل المطلوب، فيما أشار مساعد بالكونجرس إلى أنه تم إخبار المشرعين من قِبل إدارة ترامب بأن يرتقبوا وصول الطلب خلال الأيام المقبلة.ولفتت المجلة إلى أن الديمقراطيين في الكونجرس يضغطون على إدارة ترامب لتقديم طلب بتمويل عاجل منذ بداية فبراير الجاري، على أمل أن يقتل الفيروس نفسه بحلول الصيف المقبل، لكن المسؤولين اليوم يواجهون الاحتمالية المتنامية بتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة؛ ما من شأنه تشكيل ضغط على موارد الصحة العامة وتهديد الاقتصاد الأمريكي وآفاق حملة إعادة انتخاب ترامب في 2020.