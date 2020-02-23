وصول أسلحة تركية للميليشيات الليبية

مقتل 16 قتيلا
إلى ذلك، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب في حديثه لوسائل الإعلام الروسية، إن 16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدي القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد. وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أكد مجدداً وجود قوات تركية في العاصمة الليبية إلى جانب مقاتلين سوريين، من أجل مواجهة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك، وتابع «نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر».
حالة النفير
في سياق آخر، أعلنت الغرفة الأمنية لمدينة زوارة، التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، حالة النفير العام لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي في هذه المنطقة، وطالبت الغرفة بالتجهيز للمواجهة استعدادا لعملية عسكرية يمكن أن يطلقها الجيش الليبي في هذه المنطقة.
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