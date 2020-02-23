دعم وتأهيل الخدمات الطبية في 7 محافظات يمنية

أسهم الدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الصحة في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، في تحسّن الخدمات الطبيّة المقدمة للمواطنين اليمنيين، إضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بكل أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم.

واستهدفت مشاريع البرنامج السعودي، المستشفيات اليمنية بمختلف طاقاتها الاستيعابية، إضافة إلى دعم البرنامج للمراكز الموزعة في مختلف أنحاء اليمن.

وشملت المشاريع عددا من المحافظات المستفيدة ومنها: عدن، وحجة، والجوف، ومأرب، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت.

بناء وتأهيل

يطبق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، خلال المشاريع الطبية باليمن، المواصفات والمقاييس الطبيّة المعتمدة دوليا، لضمان استدامة المشاريع، وضمان الاستفادة منها.

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وتشمل مشاريع البرنامج تشغيل المستشفيات وتجهيزها، والمراكز طبيّة، وبناء وتأهيل المستشفيات والمراكز الطبيّة، وتوفير سيارات الإسعاف المجهزة بالكامل، وتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات والقطع الطبية.

وبلغ عدد التجهيزات الطبية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمستشفيات والمراكز الطبيّة اليمنية، نحو 1000 تجهيز طبي في عام واحد، والتي تشمل: الأجهزة الطبية، والمعدات الطبية.

أجهزة طبية

تشمل المعدات والأجهزة الطبية: أجهزة متابعة القلب، وأجهزة غسيل الكلى، ومعدات جراحية مصغرة، وأجهزة أشعة صوتية، وأجهزة قياس نبض الجنين، وملابس طبية، وميزان مواليد، وأجهزة قياس الضغط، وأجهزة قياس الحرارة، وأجهزة فحص الأذن، والسماعات طبية، وأجهزة قياس السكر وملحقاته، ومسحات طبية، وإسعافات أولية، وشنط ولادة، وأفران كهربائية للتعقيم، وأسرة تنويم، وأجهزة شفط للجنين، وكراسي متحركة، وحاملات سوائل، وثلاجات طبية.