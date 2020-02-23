واستهدفت مشاريع البرنامج السعودي، المستشفيات اليمنية بمختلف طاقاتها الاستيعابية، إضافة إلى دعم البرنامج للمراكز الموزعة في مختلف أنحاء اليمن.
وشملت المشاريع عددا من المحافظات المستفيدة ومنها: عدن، وحجة، والجوف، ومأرب، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت.
بناء وتأهيل
يطبق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، خلال المشاريع الطبية باليمن، المواصفات والمقاييس الطبيّة المعتمدة دوليا، لضمان استدامة المشاريع، وضمان الاستفادة منها.
وتشمل مشاريع البرنامج تشغيل المستشفيات وتجهيزها، والمراكز طبيّة، وبناء وتأهيل المستشفيات والمراكز الطبيّة، وتوفير سيارات الإسعاف المجهزة بالكامل، وتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات والقطع الطبية.
وبلغ عدد التجهيزات الطبية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمستشفيات والمراكز الطبيّة اليمنية، نحو 1000 تجهيز طبي في عام واحد، والتي تشمل: الأجهزة الطبية، والمعدات الطبية.
أجهزة طبية
تشمل المعدات والأجهزة الطبية: أجهزة متابعة القلب، وأجهزة غسيل الكلى، ومعدات جراحية مصغرة، وأجهزة أشعة صوتية، وأجهزة قياس نبض الجنين، وملابس طبية، وميزان مواليد، وأجهزة قياس الضغط، وأجهزة قياس الحرارة، وأجهزة فحص الأذن، والسماعات طبية، وأجهزة قياس السكر وملحقاته، ومسحات طبية، وإسعافات أولية، وشنط ولادة، وأفران كهربائية للتعقيم، وأسرة تنويم، وأجهزة شفط للجنين، وكراسي متحركة، وحاملات سوائل، وثلاجات طبية.
كانت هذه تفاصيل خبر دعم وتأهيل الخدمات الطبية في 7 محافظات يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.