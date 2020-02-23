جرافة الاحتلال الإسرائيلي تسحل جثة شهيد جنوبي قطاع غزة (فيديو)

أظهرت صور -بثها ناشطون على شبكة الإنترنت- تنكيل جرافة إسرائيلية اليوم بجثمان شاب فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال عند السياج الفاصل صباح اليوم قبالة في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة، ونددت فصائل المقاومة الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية بالجريمة، ووصفتها بالوحشية والهمجية.



وانتشر فيديو من غزة يظهر جرافة تقترب من جثة الشاب عند السياج الفاصل قبالة عبسان شرق خانيونس، في وقت كان شباب فلسطينيون غير مسلحين يحاولون انتشالها، وسمع صوت إطلاق نار دفع بالآخرين إلى الابتعاد، مما أتاح للجرافة انتشال الجثة، وشوهدت دبابة إلى جانب هذه الجرافة.



وأظهر مقطع فيديو -التقطه مصور في غزة ونشر على مواقع للتواصل- ما بدا أنها جثة هامدة للشهيد، وهي متدلية من ذراع الجرافة في صورة بشعة.



وقال شهود ومسؤولون بقطاع الصحة إن فلسطينيين آخرين أصيبا بنيران إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص اقتربت من المنطقة محاوِلة انتشال الجثمان، وقد نقل المصابان إلى المستشفى الأوروبي لتلقي العلاج.



وأعلنت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) أن الشهيد محمد علي الناعم (27 عاما) أحد عناصرها، في حين قال جيش الاحتلال إن قواته قتلت فلسطينيا حاول زرع متفجرات قرب السياج الفاصل على الحدود مع القطاع اليوم.



ويتّبع الاحتلال سياسة احتجاز جثث الشهداء من غزة لاستخدامها في عمليات تبادل للأسرى والجثامين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



ونددت حركتا حماس والجهاد بتعمد الاحتلال قتل شاب أعزل على حدود القطاع والتنكيل بجثته، ووصفتا ذلك بالجريمة البشعة التي تضاف إلى سجل جرائم تل أبيب بحق الشعب الفلسطيني.



واعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حماس أن الانتهاكات الإسرائيلية لن تجعل الشعب الفلسطيني يرضخ بل ستزيده قوة وتمسكا بأرضه وحقوقه، وقال مصعب البريم المتحدث باسم الجهاد إن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.



ووصفت الخارجية الفلسطينية سحل الجيش الإسرائيلي جثمان الشهيد بأنه "فعل همجي ووحشي يجسد تفشي الكراهية والعنصرية في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية".



وأشارت الوزارة إلى أن بعض قيادات وأنصار اليمين الإسرائيلي المتطرف شاركوا لقطات التنكيل بالشهيد عبر حساباتهم على مواقع التواصل، ومنهم متان كهانا عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن حزب اليمين الجديد.



المصدر: الجزيرة



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