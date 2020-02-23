ترامب يعلن أنه سيوقع اتفاق سلام مع طالبان

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأحد أنه سيوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان.

واتفقت واشنطن وحركة طالبان على التوقيع على اتفاق في 29 فبراير، في حال تم الالتزام بتفاهم خفض العنف الذي يبدأ السبت ويستمر لأسبوع، ما من شأنه أن يفضي لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

ويعتبر تثبيت خفض العنف نقطة تحوّل كبيرة في النزاع الطاحن ويحدد شروط اتفاق من شأنه التمهيد لسحب القوات الأميركية بعد أكثر من 18 عاما على دخولها.

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وأصدر كل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وطالبان بيانين أكدا فيه أنهما سيوقعان الاتفاق بتاريخ 29 فبراير بعد هدنة جزئية تستمر لأسبوع.

وقال بومبيو إنه بناء على تطبيق ناجح لهذا التفاهم، يتوقّع أن يمضي التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان قدما، مضيفا أن المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية “ستبدأ بعد وقت قصير” على ذلك.