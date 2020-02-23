بسبب "كورونا".. إسرائيل تستعد لترحيل 1600 سائح كوري لبلادهم

أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنها تستعد لترحيل نحو 1600 سائح كوري جوًا إلى بلدهم؛ خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد، حسب ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقررت السلطات الإسرائيلية، مساء يوم أمس السبت، منع سائحين كوريا الجنوبية من دخول البلاد، بسبب مخاوف من حملهم فيروس كورونا، حسب ما نقلت إذاعة "آي - 24 نيوز" الإسرائيلية.

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وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق، إن"9 أشخاص مصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، تواجدوا في إسرائيل لمدة 8 أيام".

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، ظهر أمس، أن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت بنشر خبر يفيد بأن 9 سياح من كوريا الجنوبية أصيبوا بفيروس كورونا قد زاروا إسرائيل للسياحة لمدة ثمانية أيام متواصلة.

ونشرت القناة العبرية قائمة بالأماكن التي زارها السياح الكوريون الجنوبيون، مشددة على أن من اختلط بهم عليهم الدخول في حالة حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما كاملة.