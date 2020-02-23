أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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أخبار عاجلة الآن || تنظيم "القاعدة" يؤكد مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي

أكد تنظيم القاعدة في اليمن، مساء اليوم السبت، على مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، عن موقع سايت. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل

أطلقت قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، مساء اليوم الأحد، وانطلقت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش يبدأ عملًا عسكريًا على محور "جبل الزاوية"

أعلن الجيش الوطني السوري، مساء اليوم الأحد، أنه بدأ عملية عسكرية مرتقبة باتجاه محاور الطريق الدولي (حلب اللاذقية/ M4)، منتزعًا السيطرة على بلدتي "حنتوتين" و"الشيخ دامس" بعد تطهيرهما من مسلحي جبهة النصرة و"أنصار التوحيد" وحلفائهما.

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