كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية التركية: مقتل 8 أشخاص جراء زلزال قرب الحدود الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، مساء اليوم الأحد، بأن "زلزالًا بلغت شدته 5,8 درجة على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم، منطقة الحدود الإيرانية التركية"، موضحًا أن "الزلزال كان على عمق 2 كيلومتر".

وكانت وزارة الداخلية التركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، مقتل 8 أشخاص جراء زلزال قرب الحدود مع إيران.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو: إن "هناك آخرين محاصرين تحت أنقاض مبانٍ في جنوب شرق تركيا، بعد أن ضرب زلزال قوته 5,7 درجة المنطقة القريبة من الحدود مع إيران، بينما وصلت فرق الإنقاذ إلى القرى المتضررة".

وأضاف صويلو: أن من بين ضحايا الزلزال، الذي لا يبعد مركزه كثيرا عن السطح، ثلاثة أطفال، وأن أنباء أفادت بإصابة خمسة أشخاص. وقال إن الزلزال أدى لانهيار نحو 1066 مبنى.