كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. تدمير مواقع لـ"الحوثيين" في الجوف جراء غارات للتحالف العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجيش الوطني اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأحد، بأنه تم إلحاق خسائر بجماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية، نتيجة غارات جوية لمقاتلات تابعة للتحالف العربي، على محافظة الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "‏مقاتلات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية بعدّة غارات مواقع وثكنات وتعزيزات للحوثيين في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات"، مؤكدًا على أن "الغارات أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين".

وفي نفس السياث، أبلغ مصدر عسكري يمني، بشن مقاتلات التحالف 3 غارات على مطار تعز وقاعدة طارق الجوية شمال مدينة تعز جنوب غربي اليمن، نقلاً عن وكالة "سبوتنيك".

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وكان طيران التحالف العربي، قد نفذ في وقت سابق من اليوم، 6 غارات توزعت على معسكر الصواريخ في جبل عطان غرب العاصمة صنعاء، وجبل النهدين جنوب صنعاء، ومعسكر جربان في منطقة عمِد بمديرية سنحان في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وأعلنت قوات التحالف على لسان الناطق باسمها العقيد الركن تركي المالكي، "تنفيذ عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات بدون طيار في العاصمة صنعاء"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المالكي: إن "عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكانًا لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة"، موضحًا أن "الأهداف المدمرة شملت مواقع التخزين والتركيب والإطلاق بفج عطان ومعسكر العمد وجبل النهدين".