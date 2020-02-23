كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: لن نقوم بعزل كل القادمين من الصين بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم الأحد، إنها "لن تقوم بعزل كل القادمين من الصين، بسبب فيروس كورونا الجديد"، موضحة أن "العزل يقتصر على المشتبه في إصابتهم بالفيروس فقط".

وأفاد مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية الدكتور بابكر المقبول: بأن "لا عزل للقادمين من الصين، إلا للحالات المشتبهة بمرض كورونا، بعد رصدها"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف المقبول: أن "هناك رقابة ورصد ومتابعة دقيقة لوزارة الصحة الاتحادية، للقادمين من الصين، لكن لا يوجد عزل لهم"، لافتاً إلى أن "ضخامة الأعداد، التي قدمت من الصين، التي تزيد عن 500 شخص"، وفقًا لـ"سونا".

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هذا وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس"كورونا" المستجد داخل البلاد بنهاية يوم أمس السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76936.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألفا و936 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 51 ألفا و606 مريض، من بينهم 10 آلاف و968 شخصا في حالة صحية حرجة، وفارق الحياة 2442 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22 ألفا و 888 شخصا بعد شفائهم"​​​.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في الصين "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".