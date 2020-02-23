كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تنظيم "القاعدة" يؤكد مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تنظيم القاعدة في اليمن، مساء اليوم السبت، على مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، عن موقع سايت.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت يوم الجمعة الموافق 7 فبراير الجاري، عن نجاحها في اغتيال زعيم تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي، ونائب زعيم التنظيم أيمن الظواهري، في غارة نفذتها طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي فوق وادي عبيدة بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل الريمي بأنه "يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة القاعدة العالمية، ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي".