فيديو: يونس الميموني
لم يستطع عبد الإله غجغوج، القاطن بدوار الحوض، ضواحي طنجة، تمالك دموعه وهو يحكي عن معاناة زوجته مع ورم سرطاني أصاب ثديها قبل أن ينتقل إلى رئتها ودماغها، وعن ظروفه المادية الصعبة التي حالت دون استطاعته لتحمل مصاريف علاجها.
وكشف غجغوج لـ”اليوم24″ أنه في البداية كان يتنقل رفقة زوجته من مدينة طنجة إلى العاصمة الرباط، عبر سيارة إسعاف تابعة لجماعة جوامعة، من أجل إخضاعها للفحوصات والعلاجات الضرورية.
وأضاف غجغوج، أنه كان يضطر إلى اكتراء سيارة اسعاف بمبلغ 5000 درهم في كل مرة يعود فيها رفقة زوجته من المستشفى إلى دوارهما، عبر مساعدة محسنين.
وتفاجئ المتحدث ذاته، بعدم رد رئيس جماعته على مكالماته الهاتفية مؤخرا، من أجل طلب سيارة إسعاف الجماعة منه مرة أخرى، لنقل زوجته إلى مستشفى السرطان بالرباط.
وأشار الزوج، على أنه طرق جميع الأبواب لمساعدته في علاج زوجته، بما فيها ذهابه إلى إحدى مستشفيات علاج السرطان الموجودة في طنجة، إذ تفاجئ بالخصاص الكبير في تجهيزاتها الطبية، فضلا على أن جهاز السكانير كان معطلا.
وناشد غجغوج المحسنين لإنقاذ شريكة حياته عبر مساعدته في مصاريف علاجها، والاتصال به على الرقمين التاليين:
0634754965
0632697603
كانت هذه تفاصيل خبر زوج يشتكي من اهمال مستشفى السرطان لحالة زوجته: “معندهوم سكانير ولا تجهيزات-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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