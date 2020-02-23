سعد لمجرد وأعضاء لفناير يرفضون الزواج.. “عاجبهم حالهم” في الكليب الكوميدي “آسف حبيبي”-فيديو

أصدرت مجموعة لفناير والفنان سعد لمجرد، الكليب المشترك، “آسف حبيبي”، والذي صورت لقطاته بين مدينة مراكش والعاصمة الفرنسية باريس، ويتحدث عن موضوع رفض الشباب للزواج رغم إصرار الأمهات على ذلك حرصا منهم على تكوين أبناءهم لأسرهم الصغيرة.

وأبدع عضوا الفناير أشرف وخليفة في كتابة كلمات الأغنية،- فيما لحنها العضو الثالث محسن تيزاف تزاف، أما الكليب فأشرف على إخراجه المخرج عبد الرفيع العبديوي.

وكان لمجرد قد استغل فرصة قدومه للمغرب، من أجل تصوير لقطات الكليب بمدينة مراكش،قبل أن يحل محسن وخليفة وأشرف ضيوفا عليه في باريس رفقة المخرج عيد الرفيع لتصوير لوضع اللمسات الأخيرة.

وأطلق الفناون الأربعة، سعد لمجرد، وخليفة، ومحسن، وأشرف، جديدهم من فرنسا، وكعادة أغاني لمجرد، ظهرفي بث مباشر على أنستغرام قبيل إطلاق العمل على يوتوب، وكان هذه المرة رفقته أعضاء “لفناير”.