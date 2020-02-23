شباب المحمدية أكبر مستفيد من الجولة الـ 20

محمد بلكادة – صحافي متدرب حقق شباب المحمدية انتصارا هاما خارج قواعده على حساب مضيفه وداد فاس بهدف نظيف، لحساب منافسات الجولة الـ 20 من البطولة الإحترافية في قسمها الثاني.

وبهذا الفوز صعد الشباب لوصافة الترتيب العام مناصفة مع المغرب الفاسي ب 33 نقطة.

المغرب الفاسي تقاسم نقاط المباراة مع المتصدر الراسينغ البيضاوي في قمة الجولة، ليحافظ بذلك الراك على موقعه في الصدارة.

وفي باقي المواجهات، انتهت مباراة الشباب الرياضي السالمي مع الكوكب المراكشي بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق، وهي نفس نتيجة مباراة النادي القنيطري واتحاد سيدي قاسم التي أجريت على الملعب البلدي بالقنيطرة.

في وقت ارتقى الإتحاد الزموري للخميسات للمركز الرابع، بعد انتصاره المهم ضد ضيفه أولمبيك الدشيرة بهدفين نظيفين.

في حين سقط بطل كأس العرش الإتحاد البيضاوي بملعب أبو بكر عمار بسلا أمام الجمعية السلاوية بهدفين لصفر.

وانتهت قمة وسط الترتيب بين شباب بنجرير وضيفه شباب أطلس خنيفرة بإصابة في كل شبكة، كما تقاسم شباب الريف الحسيمي ووداد تمارة نقاط مبارتهما بعد التعادل بهدفين في كل شبكة.

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