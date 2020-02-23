من داخل زنزانته بسجن تيفلت.. المهداوي يتفوق في دراسته الجامعية

اختار الصحفي حميد المهداوي، استغلال المرحلة التي يقضيها داخل السجن، للتحصيل الدراسي وطلب العلم، ليتفوق مجددا في مساره الأكاديمي.

وحصل حميد االمهداوي، المحكوم بثلاث سنوات سجنا، على العلامة الكاملة بعد اجتيازه امتحانات الدورة الخريفية للسنة الثانية، حسب تدوينة منشورة على الصفحة الفيسبوكية لزوجته بشرى الخونشافي، حيث نجح في كل المواد، بتفوق في شعبة القانون، بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

ويقضي حميد المهداوي مدير موقع “بديل أنفو” المتوقفة عن الصدور، عقوبته السجنية في سجن تيفلت، إذ حكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا قضى منها أكثر من سنتين، على خلفية اتهامه بعدم التبليغ بجريمة تمس بأمن الدولة.

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وسبق لهيئات حقوقية دولية ووطنية، أن استنكرت الحكم الصادر في حق حميد المهداوي ، كما طالبت بالإفراج الفوري عنه وإخلاء سبيله.