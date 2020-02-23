كورونا.. الدول المجاورة لايران تفرض حظرا على السفر

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في ايران الى ثمانية الاحد، وهي أعلى حصيلة خارج الصين، ما دفع الدول المجاورة الى اغلاق حدودها مع الجمهورية الاسلامية لاحتواء الوباء.

واعلنت تركيا انها ستغلق حدودها مع ايران “مؤقتا”، بينما قالت باكستان أنها ستغلق حدودها مع الجمهورية الاسلامية، وحظرت افغانستان جميع الرحلات البرية والجوية بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوات وسط تزايد المخاوف الاقليمية بشأن انتشار الفيروس.

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والجمعة أكد لبنان اول اصابة بالفيروس وهي لبنانية (45 عاما) كانت في زيارة لمدينة قم الايرانية، بينما فرضت اسرائيل الاحد حجرا صحيا على نحو 200 تلميذ بسبب اتصالهم بسياح كوريين جنوبيين مصابين بالمرض.

وأعلنت ايران الاحد عن ثلاث وفيات جديدة بفيروس “كوفيد-19” بين 15 حالة اصابة جديدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، ما يرفع اجمالي الوفيات الى ثمانية والاصابات الى 43 اصابة.

وظهرت اربع اصابات جديدة في طهران، وسبع في مدينة قم وحالتان في غيلان وحالة في كل من مركزي وتونكابون، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهانبور.