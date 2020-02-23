شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يطالب بتحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إلى إجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من المخابرات عن تدخل روسي في حملة انتخابات الرئاسة للعام الجاري، وقال إن المقصود بتلك التسريبات هو الإضرار بحملة بيرني ساندرز الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

وقال ترامب الذي كان يتحدث إلى الصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام يزيارة للهند إنه لم تتم إحاطته بمعلومات مخابراتية حول اعتزام روسيا دعم حملة ساندرز، وهو عضو في مجلس الشيوخ من ولاية فيرمونت.

ومضى قائلا دون أن يقدم أي دليل على صحة كلامه: "هم سربوه. آدم شيف ومجموعته سربوه للصحف، وكالعادة يتعين (على السلطات) أن يحققوا بشأن آدم شيف لتسريبه هذه المعلومات".

وأشار ترامب إلى أن آدم شيف القيادي الديمقراطي البارز بالكونجرس هو من يقف وراء التسريب المزعوم.