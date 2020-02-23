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تنظيم القاعدة يعلن مقتل زعيمه قاسم الريمي

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قال موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت الأحد إن تنظيم القاعدة أكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة قتلت الريمي في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

وترى الولايات المتحدة فرع القاعدة في جزيرة العرب أخطر فروع التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.

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