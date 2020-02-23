شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم القاعدة يعلن مقتل زعيمه قاسم الريمي والان نبدء بالتفاصيل
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة قتلت الريمي في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.
وترى الولايات المتحدة فرع القاعدة في جزيرة العرب أخطر فروع التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.
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