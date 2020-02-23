شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا : ثالث وفاة بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
لقيت امرأة حتفها جراء إصابتها بفيروس كورونا، لتصبح بذلك الشخص الثالث الذي يلقي حتفه في إيطاليا بسبب الفيروس، حسبما أعلن جوليو جاليرا، مفوض الصحة في منطقة لومباردي.
وأضاف جاليرا أن الضحية الجديدة هي امرأة عجوز كانت مصابة بسرطان في مستشفى في بلدة كريما وكانت مصابة بفيروس كورونا.
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