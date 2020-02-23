شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الاوروبي : لا حاجة للتخوف من فكرة انتشار الـ "كورونا" في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

قال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي الأحد إن الاتحاد لا يرى "داعيا للذعر" بعد ظهور فيروس كورونا في إيطاليا حيث أودى بحياة شخصين وأصاب أكثر من مئة.

وقال باولو جنتيلوني للصحفيين عقب اجتماع للمسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في السعودية "الاتحاد لديه ثقة كاملة في السلطات الإيطالية والقرارات التي تتخذها".

وأضاف قائلا "نشعر بقلق من احتمال انتقال العدوى لكن لا داعي للذعر".