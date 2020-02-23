شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الاوروبي : لا حاجة للتخوف من فكرة انتشار الـ "كورونا" في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
وقال باولو جنتيلوني للصحفيين عقب اجتماع للمسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في السعودية "الاتحاد لديه ثقة كاملة في السلطات الإيطالية والقرارات التي تتخذها".
وأضاف قائلا "نشعر بقلق من احتمال انتقال العدوى لكن لا داعي للذعر".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الاوروبي : لا حاجة للتخوف من فكرة انتشار الـ "كورونا" في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.