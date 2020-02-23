شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء آخر يومين من مهرجان البندقية بسبب "الكورونا" والان نبدء بالتفاصيل
ويجذب الحدثان مئات الآلاف من الزائرين إلى المدينتين، لكنهما يصادفان هذا العام تفشيا للفيروس في مناطق مجاورة.
وأعلنت السلطات عن إنهاء فعاليات كرنفال فينيسيا الأحد، بدلا من الموعد المقرر يوم الثلاثاء المقبل، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقررت أيضا السلطات الحد من أعداد المشاركين في أسبوع الموضة، حيث من المقرر أن يعرض كبار المصممين تصميماتهم الجديدة في ذلك
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