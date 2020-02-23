شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن عن إصابة 4 مسافرين بفيروس كورونا في "سفينة الكارثة" والان نبدء بالتفاصيل

قال كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي في بيان على تويتر إن الفحوص أثبتت إصابة أربعة مسافرين بفيروس كورونا بعد إجلائهم من السفينة دياموند برنسيس السياحية في اليابان.

وقال البيان "أثبتت الفحوص إصابة أربعة مرضى جدد في إنجلترا بفيروس كوفيد-19 مما يرفع إجمالي عدد الحالات في المملكة المتحدة إلى 13".

وتابع "انتقل الفيروس (للمصابين) في السفينة السياحية دياموند برنسيس ويجري نقل المرضى من أرو بارك إلى المراكز المتخصصة بخدمة الصحة الوطنية".