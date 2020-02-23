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الجيش الليبي يعلن عن مقتل 16 جندي تركي خلال الفترة الماضية

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قالت القوات الموالية للقائد الليبي خليفة حفتر اليوم الأحد إنها قتلت 16 جنديا تركيا في الأسابيع الأخيرة بعد يوم من اعتراف تركيا بأنها فقدت عددا من الجنود خلال معارك في ليبيا.

وقال خالد المحجوب، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر إن الأتراك قتلوا في مدينة مصراتة الساحلية وفي معارك بطرابلس وفي بلدة الفلاح إلى الجنوب من العاصمة.

واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت بحدوث خسائر في صفوف الجنود الأتراك في ليبيا.

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