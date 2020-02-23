شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن عن مقتل 16 جندي تركي خلال الفترة الماضية والان نبدء بالتفاصيل
وقال خالد المحجوب، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر إن الأتراك قتلوا في مدينة مصراتة الساحلية وفي معارك بطرابلس وفي بلدة الفلاح إلى الجنوب من العاصمة.
واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت بحدوث خسائر في صفوف الجنود الأتراك في ليبيا.
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