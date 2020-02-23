رئيس الجزائر يتعهد مجددا بتعديل الدستور استجابة للحراك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد، مجددا التزامه باستكمال مطالب الحراك الشعبي وكل المستجدات التي ترتبت على الوضع الجديد في البلاد.

وأضاف تبون، في رسالة قرأها نيابة عنه مستشاره بوعلام بوعلام في ذكرى تأسيس المجلس الدستوري، أن "تعديل الدستور يمليه الالتزام بضرورة التعبير عن طموحات الحراك الشعبي".

وأكد أن "خيار مراجعة الدستور يعد محطة أولى ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز الصرح المؤسساتي للدولة ويصب في مسعى تمكين المجتمع".

وأضاف أن "هذا الخيار يعبر بحق عن بناء مجتمع عصري بدأ إنجازه بخطى حثيثة وثابتة، مشروع مجتمع يقوم أولا وقبل كل شيء على تعزيز استقرار البلاد وتدعيم الانسجام والوفاق الوطني".

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وتابع تبون في رسالته قائلا: "يأتي ذلك انطلاقا من إعداد دستور يقوم على مرتكزات وجدت توافقا وطنيا حولها تتمثل أساسا في حماية حقوق المواطن وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وترقية دور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة.

والسبت، أحيا آلاف الأشخاص في قلب العاصمة الجزائرية، الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحراك الشعبي غير المسبوق الذي هز البلاد، وأسفر عن استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وانتخاب تبون.