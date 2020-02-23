"القاعدة" يؤكد مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي

أعلن موقع "سايت" الاستخباري، الأحد، أن تنظيم القاعدة الإرهابي أكد مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي في غارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.

وقالت ريتا كاتز، مديرة الموقع المهتم بمتابعة صفحات الجماعات الإرهابية على الإنترنت، على حسابها بموقع تويتر: "إن التنظيم الإرهابي أكد مقتل الريمي وذلك بعد نحو شهر من تصفيته جراء غارة بطائرة أمريكية مسيرة في اليمن".

وأعلن التنظيم في خطاب بث الأحد، أن "خالد بن عمر باطرفي هو الزعيم الجديد للتنظيم في اليمن"، بحسب "سايت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في السابع من الشهر الجاري، مقتل الريمي في غارة استهدفته باليمن.

وأشار ترامب إلى أن الريمي يعد من أخطر الإرهابيين المطلوبين لدى الإدارة الأمريكية لتورطه في عمليات إرهابية استهدفت مدنيين وأجانب في مناطق مختلفة حول العالم.

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وعمل الريمي مع زعيم التنظيم أسامة بن لادن فترة من الفترات، واعتقل أكثر من مرة قبل الإفراج عنه.

ولد "قاسم عبده محمد أبكر" أو "قاسم الريمي" والملقب بـ"أبوهريرة الصنعاني"، في 5 يونيو 1978 في اليمن.

انضم قاسم الريمي إلى تنظيم القاعدة في الـ15 من عمره بعدما اختفى مع أهله وأقاربه من محافظة ريمة اليمنية.

سافر إلى أفغانستان وتدرج في المواقع القيادية حتى وصل إلى درجة "مدرب" في معسكر تابع لتنظيم "القاعدة" في 2001 وقت دخول القوات الأمريكية.

عمل الريمي ضمن مجموعة من المسلحين الذين عملوا تحت إشراف زعيم التنظيم أسامة بن لادن.

عقب عودته إلى اليمن، تم اعتقال الريمي في سجن الأمن السياسي في صنعاء مع عدد من الإرهابيين العائدين من أفغانستان. واستطاع الريمي إحياء تنظيم القاعدة من داخل سجنه.