إسرائيل تخشى ذعر "كورونا" على الانتخابات

تخشى إسرائيل تأثير فيروس كورونا على انتخاباتها المقررة بعد أقل من 10 أيام، على خلفية تصاعد احتمالات وصول المرض إلى إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، "إنه يجب منع إشاعة الأخبار الكاذبة التي من شأنها المساس بنزاهة الانتخابات".



وأضاف: "أطلب مشاركة شرطة إسرائيل حتى في هذه المسألة وكذلك جهاز الأمن العام (الشاباك)، إذ قد تكون هناك جهات متنوعة، بما فيها الجهات الأجنبية التي قد تتدخل في الانتخابات بهذا الشكل، ولدينا مصلحة بأن نحول دون ذلك".

وكان نتنياهو يتحدث خلال جلسة خاصة لتقييم الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في غرفة العمليات التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية.

وستجرى الانتخابات الإسرائيلية العامة في الثاني من مارس/آذار المقبل وهي الانتخابات العامة الثالثة في غضون عام بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان 2019 وسبتمبر/أيلول.

وكان نتنياهو ومنافسه زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس أخفقا بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات الماضية وسط تقديرات بتكرار المشهد بعد الانتخابات المقبلة.

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ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيادة الاقتراع في صفوف اليمين الإسرائيلي ليكون بإمكان كتلة اليمين التي يقودها أن تحصل على 61 صوتا المطلوبة لتشكيل الحكومة.

ويتألف الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي من 120 مقعدا.

وسرت شائعات واسعة بإمكانية وصول كورونا إلى إسرائيل بعد اكتشاف إصابة 9 سائحين من كوريا الجنوبية بالفيروس خلال فحوصات أُخضعوا لها بعد عودتهم إلى كوريا الجنوبية.

وتنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية إشاعات عن إصابة إسرائيليين بالفيروس ولكن دون تأكيد من وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل عن إصابة حالة واحدة فقط أثناء فحص 11 إسرائيليا عادوا إلى إسرائيل، الجمعة، بعد أن كانوا على متن "سفينة كورونا" الراسية قبالة سواحل اليابان.

وقال محللون إسرائيليون إن إسرائيليين قد يعزفون عن القدوم إلى مراكز الاقتراع خشية التقاطهم الفيروس.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أنها تنظر في احتمال وضع صناديق اقتراع في مراكز خاصة ومنعزلة لتمكين مواطنين وضعوا في حجر صحي من الإدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات.

وحظرت وزارة الداخلية الإسرائيلية دخول مسافرين أجانب مكثوا في كوريا الجنوبية أو اليابان خلال الأسبوعين الأخيرين إلى إسرائيل.