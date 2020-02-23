مباحثات عراقية أمريكية للقضاء على فلول داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الأحد، مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر سبل التعاون المشترك للقضاء على عصابات داعش الإرهابية.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، إن "الشمري استقبل في مكتبه السفير الأمريكي وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا والوفد المرافق له".

وأضاف أن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك للقضاء على فلول عصابات داعش الإرهابية.

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وفي وقت سابق، كشفت تقارير أممية أن داعش أعاد تنظيم صفوفه في العراق، مستغلا الفوضى التي خلفها الاعتداء التركي على مناطق في شمال سوريا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أكد عزم الحلف مواصلة المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق، كاشفا عن خطط لتوسيع مهامه التدريبية.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة دولته المزعومة.

