إيران تحت "الحجر الصحي".. دول الجوار تغلق حدودها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحولت حدود إيران لمناطق محاصرة بعد إغلاق 5 دول مجاورة لها معابرها وعلقت الرحلات معها ذهابا وإيابا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بعض أنحاء البلاد.

وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، للتلفزيون الرسمي، إن البلاد تأكدت من 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 43، فضلا عن 8 وفيات.

وفقا للمتحدث الإيراني، كانت معظم الإصابات بالفيروس في مدينة قم، التي تبعد 120 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة طهران.

وتسجل إيران ثاني أعلى معدل وفيات بعد الصين، نتيجة إصابات بفيروس كورونا المعروف علميا باسم (كوفيد - 19).





جوار إيران.. إغلاق الحدود



أعلنت السلطات التركية، الأحد، إغلاق حدودها البرية مع إيران بشكل مؤقت، مرجعة ذلك لتفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إنه "تم توقيف مؤقت من جانب واحد لجميع الرحلات الجوية الدولية القادمة من إيران اعتبارا من مساء الأحد".

وأغلقت السلطات الباكستانية، الأحد، حدودها مع إيران خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول حكومي في محافظة بلوشستان (جنوب غرب) الحدودية مع إيران "أغلقنا حدودنا بسبب انتشار حالات الإصابة بالفيروس في إيران".



وكانت حكومة بلوشستان فرضت في وقت سابق حالة طوارئ في المناطق الحدودية مع إيران، بعد تقارير عن وجود فيروس كورونا الجديد فيها.









وقرر مجلس الأمن القومي الأفغاني، الأحد، حظر حركة السفر برا وجوا مؤقتا بين كابول وطهران.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نسختها الفارسية، الأحد، أن كابول أوقفت أيضا واردات الدواجن والبيض من باكستان وإيران.

ولم تسجل أفغانستان حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، لكن الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية أكد الاشتباه بإصابة 3 أشخاص في ولاية هرات (غربي أفغانستان).

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في أفغانستان، وحيد الله مايار، إن الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس المعروف علميا باسم (كوفيد - 19) عائدة حديثا من مدينة قم (شمالي إيران) المعروفة بكونها عاصمة دينية لإيران، والتي تحولت لبؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وأضاف مايار أن السلطات الأفغانية تحتجز حاليا 36 شخصا على الأقل قيد الحجر الصحي كانوا قد عادوا لتوهم من قم، لكن لم تظهر عليهم أعراض لفيروس كورونا، حسب قوله.





وأعلنت السلطات في تركمانستان، الأحد، إغلاق حدودها مع إيران التي تفشى بها فيروس "كورونا" المستجد.

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ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن أحمد زمانيان يزدي رئيس مجلس إدارة جمعية محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق إيران) للنقل الدولي، أن تركمانستان أغلقت حدودها البرية مع بلاده بسبب فيروس كورونا.





وأضاف يزدي أن "تركمانستان لا تسمح لجميع الشاحنات التابعة لأي جنسية أجنبية قادمة من إيران بالدخول إلى أراضيها، وتتيح العبور فقط لشاحناتها".

واستطرد المسؤول الإيراني أن "سلطات عشق آباد اتخذت هذه الخطوة دون إشعار مسبق، حيث تتوقف العديد من الشاحنات القادمة من تركيا وإيران وكازاخستان عند الحدود".

وأعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشانيان، على حسابه بموقع تويتر، أن بلاده ستغلق "لأسبوعين" حدودها البرية مع إيران وتعليق رحلاتها الجوية.

وقررت السلطات العراقية، السبت، منع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء خلال فترة 3 أيام، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.



وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إنها اتخذت بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمكافحة دخول كورونا إلى البلاد.

وأغلقت محافظة ديالى الواقعة شرقي العراق، الأحد، معبرين حدوديين مع إيران حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وعلقت السلطات العراقية الحركة تجاريا عبر منفذ الشيب الحدودي الواقع في محافظة ميسان (جنوب العراق).

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، الأحد، حظر دخول السفن القادمة من إيران بكل أنواعها لموانئ الشعيبة والشويخ والدوحة حتى إشعار آخر.

وأوضحت المؤسسة أن القرار جاء بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في إيران.



وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية قد أوقفت، الخميس الماضي، نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا، بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة ووفيات.

كما قررت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، الجمعة الماضي، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران.

كما علقت جورجيا من جانب واحد رحلاتها الجوية إلى المطارات الإيرانية حتى إشعار آخر.

وأوردت وسائل إعلام محلية في إيران، الأحد، عن إلغاء رحلة طيران رقم 2272 تابعة لشركة قشم إير كانت متجهة من مطار طهران إلى العاصمة الجورجية تبليسي.



وذكرت صحيفة عصر إيران المحلية أن ركاب الطائرة التي كانت متجهة من طهران إلى تبليسي تم إنزالهم من على متنها، الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي، بعد القرار الجديد لجورجيا بإغلاق الحدود الجوية مع إيران لمنع انتشار فيروس كورونا.

فيما حذرت وزارة الخارجية في أذربيجان، الأحد، رعاياها من السفر إلى إيران بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الخارجية الأذرية مواطنيها المقبلين على السفر لإيران، لا سيما الأماكن الدينية، بتوخي الحذر واتباع نصائح منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد.

