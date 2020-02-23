غرفة عمليات طرابلس: ملتزمون بالهدنة ونرد على الخروقات

قال اللواء سالم رحيل، رئيس غرفة عمليات طرابلس بالجيش الليبي، الأحد، إن قوات الجيش الليبي ملتزمة تماما بالهدنة التي أقرتها مخرجات مؤتمر برلين، لكنها ترد على خرقها من قبل المليشيات الإرهابية.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن المليشيات تخرق الهدنة باستهداف تمركزات الجيش الليبي، كما تقصف مواقعه بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



وأكد جاهزية الجيش الليبي لتحرير العاصمة الليبية "طرابلس" قائلاً: "إننا لا نواجه أي صعوبات في حال تقدمنا على أي محور ولدينا عناصر ذات كفاءة عالية وقد تلقت تدريبات عسكرية هائلة".



ونظرا لتعرض قوات الجيش الليبي للقصف من قبل المليشيات والمرتزقة، زار آمر إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، غرفة العمليات الرئيسية بمحاور طرابلس.

وأكد المحجوب لـ"العين الإخبارية" أن القوات المسلحة قادرة على الحسم، لكنها تحترم وقف إطلاق النار، ولا تبادر بالهجوم.

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كما اطلع على آخر المستجدات العسكرية من وقف إطلاق النار من قبل المليشيات وعدم احترام مخرجات مؤتمر برلين.





وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن وحدات الاستطلاع والاستخبارات رصدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم المليشيات الإرهابية.

واعتبر المسماري أن الدعم يتم بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد اختراقا للهدنة المعلنة في المنطقة. مشيرا إلى أن قواتهم لم ترد حتى الآن، وتتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة.

وأقر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوجود قوات تركية في العاصمة الليبية إلى جانب مقاتلين سوريين، من أجل القتال في صفوف مليشيات السراج.

وقتل 2 من العسكريين الأتراك في ميناء طرابلس أثناء قصف الجيش الليبي لشحنات أسلحة تركية كانت واردة للمليشيات.