ماذا يفعل رئيس الموساد في قطر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، عن قيام رئيس الموساد يوسي كوهين وقائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال هرتسي هاليفي بزيارة سرية لقطر قبل أسبوع ونصف الأسبوع.

رئيس الموساد يزور قطر "سرا "ويلتقي مسؤولين بالدوحة

رئيس الموساد في قطر.. زيارة سرية للعبث بالساحة الفلسطينية



وبحسب صحيفة "والا" الإسرائيلية، فقد التقى مدير الاستخبارات الإسرائيلية يوسي كوهين والجنرال هارتي هاليفي مع كبار المسؤولين القطريين في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري؛ لمناقشة استمرار المدفوعات القطرية لحماس.

وفقاً للتقرير، جاءت الزيارة خلال الأسبوع الأول من فبراير/شباط الجاري، واستمرت أقل من 24 ساعة، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم قولهم: "إنه كان اجتماعاً جاداً رفيع المستوى".

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ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلي (مكان)، فقد التقى مدير الاستخبارات الإسرائيلية وقائد المنطقة الجنوبية في إسرائيل عدة مسؤولين قطريين بينهم رئيس جهاز الاستخبارات القطري محمد المسند، وشارك في الاجتماع محمد العمادي المبعوث القطري إلى قطاع غزة.

وقالت الهيئة إن الاجتماع ناقش الأوضاع في قطاع غزة والمساعدة المالية القطرية لحركة حماس؛ حيث تدعم الدوحة الحركة مالياً من خلال المدفوعات الدورية التي تسمح بها إسرائيل. ولم توضح التقارير الإخبارية ما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم أم لا.

ونشطت في السنوات الأخيرة الاتصالات القطرية - الإسرائيلية تحت غطاء بحث الأوضاع في قطاع غزة.

واستقبلت العاصمة القطرية الدوحة العديد من المسؤولين الإسرائيليين، إضافة إلى الوفود الإسرائيلية وسط انتقادات داخلية وخارجية.

وكانت السلطة الفلسطينية اشتكت مراراً من الاتصالات التي تقوم بها قطر مع جيش الاحتلال وحركة حماس، وبات العمادي ضيفاً دائماً في إسرائيل.