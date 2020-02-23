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سقوط 16 من مرتزقة إردوغان برصاص الجيش الليبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - طرابلس

قتل 16 عنصرا من الجيش التركي على يد القوات المسلحة الليبية في المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب في تصريحات أمس: «إن 16 قتيلا من الجيش التركي والمرتزقة الذين أرسلهم إردوغان سقطوا على أيدي القوات المسلحة الليبية حتى الآن».

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وأفاد مصدر أمني ليبي بأن قائد القوات التركية في ليبيا الجنرال خليل سويسال قتل خلال قصف الجيش الليبي أهدافا في ميناء طرابلس الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن مقتل ضابط تركي ومترجم سوري.

وفي الإطار نفسه أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن الاتحاد يدعم تطلعات ليبيا في السعي لتحسين سيادة القانون والعدالة واحترام الحقوق الأساسية.

وبينت البعثة في بيان لها بأن سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا بحث مع وزير العدل الليبي محمد لملوم «التعاون المستمر وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة في مواجهة تحديات قطاع العدالة».