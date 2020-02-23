الربيعة يعرض جهود السعودية الإنسانية في 47 دولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

بحث المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة بالرياض أمس، الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة في 47 دولة حول العالم، خلال لقائه وفد لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي برئاسة هانا نيومان، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

وقدم لمحة حول شركاء المركز المحليين والإقليميين والدوليين، موضحا أن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من تلك المشاريع، وأشاد الوفد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة والبرلمان الأوروبي، منوها بأعمال المركز المتنوعة في المجالات الإغاثية والإنسانية.