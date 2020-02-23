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التحالف يضرب بقوة في أعماق الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

ضربت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقوة أمس مواقع حيوية لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تستخدمها في تخزين وتركيب إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار بالعاصمة اليمنية صنعاء، واعترضت ودمرت زورقا مفخخا مسيرا للانقلابيين في الحديدة جنوب البحر الأحمر.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه وإلحاقا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف في 21 فبراير الحالي، بشأن إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية صواريخ باليستية باتجاه المملكة تستهدف المدن والمدنيين، نفذت القيادة المشتركة للتحالف عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات بدون طيار في العاصمة (صنعاء).

وأوضح أن عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكانا لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وشملت الأهداف المدمرة مواقع التخزين والتركيب والإطلاق بـ (فج عطان ومعسكر العمد وجبل النهدين).

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وكشف المالكي أن قوات التحالف البحرية رصدت صباح أمس، محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية، والذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وأضاف: تم أيضا اكتشاف وتدمير ثلاثة ألغام بحرية خلال الـ24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن 150 لغما بحريا قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.

وبين العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

حصاد العملية العسكرية

ضرب مواقع تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ والطائرات

1 زورق مفخخ تم تدميره داخل البحر الأحمر

3 ألغام بحرية جرى التعامل معها وتفجيرها

150 لغما بحريا تم تدميرها في الأيام الماضية