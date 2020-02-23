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طهران تغلق 10 جامعات بعد تفشي فيروس كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلن مسؤول إيراني إغلاق الجامعات في 10 ولايات بسبب فيروس كورونا المتحور، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن وفاة شخصين جديدين جراء إصابتهم بفيروس كورونا المتحور (كوفيد 19-)، على خلفية صدور توجيهات بتمديد إغلاق المدارس في المدن الكبرى لمنع حدوث مزيد من حالات الإصابة بالفيروس المميت، حسبما أفادت قناة «برس تي في» الإيرانية.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران وصل 28 شخصا، بينهم 6 حالات وفاة.

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من جهتها أعلنت باكستان حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران وسط مخاوف من انتقال فيروس كورونا إلى أراضيها، بعد تحول إيران إلى بؤرة جديدة للفيروس.

وأوضحت مصادر حكومية باكستانية أن حكومة إقليم بلوشستان المحاذي لإيران أعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية مع إيران، وأرسلت فريقا طبيا متخصصا إلى معبر «تفتان» الحدودي مع إيران لتطبيق الإجراءات اللازمة.

ونقلت قناة «جيو نيوز» الباكستانية عن مسؤولين بإدارة الصحة في إقليم بلوشستان، أن الفريق الطبي سيراقب مئات الأشخاص الذي يمرون من معبر تفتان يوميا للحد من تسرب هذا الفيروس القاتل إلى البلاد.

وأضافت أن رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان جام كمال ناقش الوضع مع رئيس الوزراء عمران خان، وأطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإقليمية للسيطرة على الفيروس المنتشر في الجانب الإيراني من الحدود المشتركة مع باكستان.