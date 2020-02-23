54 قتيلا ومصابا في إيران وتركيا حصيلة زلزال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب زلزال ضرب غرب إيران أمس في مقتل وإصابة 54 شخصا في كل من تركيا وإيران، بعد أن بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية مقتل ثمانية أشخاص، وإصابة 21 شخصا، بينهم ثمانية في حالة حرجة، حيث وقع الزلزال في قضاء قطور بمدينة خوي التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب إيران).
وأكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في مؤتمر صحفي أن الزلزال تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المباني، وأن هناك مفقودين محاصرين تحت الركام، وأنه جرى نشر فرق بحث وإنقاذ إلى المناطق المتضررة.
من جهتها أعلنت السلطات الإيرانية إصابة 25 شخصا. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن رئيس مركز الطوارئ في العلوم الطبية في محافظة أذربيجان الغربية أن التقارير الأولية تشير إلى إصابة 25 شخصا جراء الزلزال في مدينة خوي بالمحافظة.
وكانت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران أعلنت أن الزلزال وقع عند التاسعة والـ22 دقيقة صباحا، وعلى عمق ستة كلم تحت الأرض.
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