سلطات الكويت تجلي رعاياها من إيران

أصدرت السلطات الكويتية قراراً بإجلاء رعاياها من ​إيران​، بعد إعلان ​طهران​، وفاة 8 أشخاص بفيروس "كورونا" المستجد وإصابة العشرات.

وأعلن المدير العام لإدارة ​الطيران المدني​ الكويتي عبد العزيز الفوزان، وصول أول رحلة جوية ضمن عملية إجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين في إيران، مشيراً إلى إن "أول رحلة من أصل 5 رحلات خصصت لتنفيذ عملية الإجلاء، قد وصلت إلى ​مطار الكويت الدولي​، وعلى متنها 130 راكبا".

وأشار الفوزان إلى أن الرحلة تمت بعد إعلان الطيران المدني وقف جميع الرحلات المغادرة إلى إيران والقادمة منها، بناء على تعليمات ​وزارة الصحة​، موضحاً أن "التعاون مستمر مع الجهات الحكومية ممثلة في وزارات الخارجية والصحة والداخلية، لاستكمال عملية الإجلاء بالتنسيق مع ​الخطوط الجوية الكويتية​".