أصدرت السلطات الكويتية قراراً بإجلاء رعاياها من إيران، بعد إعلان طهران، وفاة 8 أشخاص بفيروس "كورونا" المستجد وإصابة العشرات.
وأعلن المدير العام لإدارة الطيران المدني الكويتي عبد العزيز الفوزان، وصول أول رحلة جوية ضمن عملية إجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين في إيران، مشيراً إلى إن "أول رحلة من أصل 5 رحلات خصصت لتنفيذ عملية الإجلاء، قد وصلت إلى مطار الكويت الدولي، وعلى متنها 130 راكبا".
وأشار الفوزان إلى أن الرحلة تمت بعد إعلان الطيران المدني وقف جميع الرحلات المغادرة إلى إيران والقادمة منها، بناء على تعليمات وزارة الصحة، موضحاً أن "التعاون مستمر مع الجهات الحكومية ممثلة في وزارات الخارجية والصحة والداخلية، لاستكمال عملية الإجلاء بالتنسيق مع الخطوط الجوية الكويتية".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الكويت تجلي رعاياها من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.