أفادت معلومات صحافية بأن تنظيم "القاعدة" أكًد "مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن رسميا في وقت سابق من شباط، مقتل أمير ​تنظيم القاعدة​ في شبه الجزيرة العربية قاسم الريمي، مؤكدا أن "بلاده قضت على الريمي، وأنها ستواصل الإطاحة بالإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم القاعدة يؤكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.