أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية أن "رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو توجه لمقر قيادة هيئة الأركان لمتابعة التطورات الأمنية في غزة، وترأس اجتماعا أمنيا تشاوريا في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بمشاركة وزير الدفاع وقيادات الأجهزة الأمنية لبحث الأوضاع في قطاع غزة". وكان قد أصيب مستوطنين على الأقل بجراح وثالث بالهلع نتيجة إطلاق 20 قذيفة صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل. وقد تمواعتراض 3 صواريخ فوق سديروت وعسقلان بعد سماع صفارات الإنذار مرتين،وبسبب القصف الصاروخي الشديد أصدرت أوامر بفتح الملاجئ العامة في أنحاء عسقلان.

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