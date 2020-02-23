إصابة 4 بريطانيين وإيرلنديين من ركاب سفينة "دايموند برينسيس" بكورونا

نقلت وكالة "سكاي نيوز" عن مصدر في السلطات البريطانية أنه تم "إصابة 4 بريطانيين وإيرلنديين من ركاب سفينة "دايموند برينسيس" بفايروس كورونا"، ليرتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 13 .
جاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات اليابانية عن وفاة ياباني ثالث بسبب كورونا كان على متن السفينة ذاتها.
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