إصابة 4 بريطانيين وإيرلنديين من ركاب سفينة "دايموند برينسيس" بكورونا

نقلت وكالة "​سكاي نيوز​" عن مصدر في ​السلطات البريطانية​ أنه تم "إصابة 4 بريطانيين وإيرلنديين من ركاب سفينة "دايموند برينسيس" بفايروس كورونا"، ليرتفع عدد الحالات المصابة ب​فيروس كورونا​ في ​بريطانيا​ إلى 13 .

جاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات اليابانية عن وفاة ياباني ثالث بسبب كورونا كان على متن ​السفينة​ ذاتها.