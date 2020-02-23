بوتين: الجيش الروسي في سوريا وضع حدا لمخاطر كانت تهدد بلاده

وأشار بوتين، في حفل موسيقي أقيم اليوم بمناسبة عيد حماة الوطن في روسيا الإتحادية، الى أن "ضباطنا وجنودنا مستمرون بثبات، وعلى مستوى جديد، في تطوير مهاراتهم العسكرية من خلال إلتزامهم بتنفيذ التدريبات القتالية والإستراتيجية، وهم أثبتوا احترافيتهم وفعاليتهم القتالية بكل ثقة، وثباتهم في تقديم أفضل ما لديهم خلال مهمتهم في سوريا، فقد دمروا مجموعات إرهابية كبيرة ومجهزة جيدًا، ومنعوا تهديدات كبيرة كانت تشكل خطراً كبيرا لبلدنا على المدى البعيد، وساعدوا السوريين في الحفاظ على سيادة بلادهم وأمنهم"، شاكرا "جميع القوات المشاركة بالأعمال العسكرية في سوريا، على خدمتهم".

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