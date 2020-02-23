محمد سليمان: أملنا الوحيد بالساعين لإنقاذ ما تبقى من حقوق للمواطن

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان "أننا بتنا اليوم في مرحلة خطيرة، خصوصا مع تفاقم المشاكل الأقتصادية والسياسية، وآخرها الصحية مع اكتشاف أول أصابة للكورونا في لبنان، والهلع الذي أحدثته بين المواطنين".
وطالب سليمان خلال جولة على قرى وبلدات منطقة وادي خالد الحدودية، الدولة ووزارة الصحة "بتشكيل فريق طبي لكل محافظة، يعمل على مراقبة كل الحالات في كل المستشفيات، ويكون على اتصال مباشر مع وزارة الصحة، لاتخاذ كل التدابير الوقائية، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة في مطار رفيق الحريري الدولي للتأكد من سلامة الوافدين إلى لبنان"، متمنياً "كل الجمعيات والهيئات الطبية العاملة في عكار، بالمساعدة في وضع اجراءات للوقاية، خصوصا في المدارس والجامعات، لحماية أهلنا وأبنائنا".
ولفت إلى أنه "يبقى أملنا الوحيد في هذا البلد، بالناس المؤمنين الساعين لإنقاذ ما تبقى من حقوق للمواطن ليحفظوا كرامة المواطن وصحته ولقمة عيشه".
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