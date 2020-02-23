محمد سليمان: أملنا الوحيد بالساعين لإنقاذ ما تبقى من حقوق للمواطن

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد سليمان​ "أننا بتنا اليوم في مرحلة خطيرة، خصوصا مع تفاقم المشاكل الأقتصادية والسياسية، وآخرها الصحية مع اكتشاف أول أصابة للكورونا في ​لبنان​، والهلع الذي أحدثته بين المواطنين".

وطالب سليمان خلال جولة على قرى وبلدات منطقة ​وادي خالد​ الحدودية، الدولة و​وزارة الصحة​ "بتشكيل فريق طبي لكل محافظة، يعمل على مراقبة كل الحالات في كل ​المستشفيات​، ويكون على ​اتصال​ مباشر مع وزارة الصحة، لاتخاذ كل التدابير الوقائية، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي للتأكد من سلامة الوافدين إلى لبنان"، متمنياً "كل الجمعيات والهيئات الطبية العاملة في عكار، بالمساعدة في وضع اجراءات للوقاية، خصوصا في ​المدارس​ و​الجامعات​، لحماية أهلنا وأبنائنا".

ولفت إلى أنه "يبقى أملنا الوحيد في هذا البلد، بالناس المؤمنين الساعين لإنقاذ ما تبقى من حقوق للمواطن ليحفظوا كرامة المواطن وصحته ولقمة عيشه".