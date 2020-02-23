دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، اللبنانيين، إلى "الإجتماع حول طاولة واحدة بعيدا من كل ما يفرقنا، لنعيد إنتاج بنائنا الإقتصادي، ونعيد إمكانية ان نتحرر من القيد المالي والنقدي الذي يؤذي جميع اللبنانيين دون استثناء".
وفي كلمة ألقاها في احتفال أقيم في حسينية بلدة الكواخ في قضاء الهرمل، رأى حمادة "أن ما يحتاجه اللبنانيون اليوم هو تفعيل القضاء لجهة متابعة التحويلات والتهريب المالي إلى الخارج ومخالفة الدستور والقوانين المرعية في بعض الإجراءات المالية المعمول بها في لبنان، إلى أن يكون هناك مسار اقتصادي يعيد إنتاج خطة اقتصادية متكاملة، نفعل من خلالها القطاعات الإنتاجية الأخرى".
ودعا إلى "الابتعاد عن الكيد السياسي وإطلاق النار على الحكومة"، متسائلا: "إذا لم يكن هناك حكومة في لبنان، فإلى أين يذهب هذا البلد؟"، مشدداً على أن "أحدا لن يستطيع أن يغير وجه لبنان، لا من خلال الحروب المتكررة، التي تؤدي الى فشل ذريع، ولا من خلال العقوبات الاقتصادية، ومخطىء من يعتقد أن لبنان سيكون في موقع آخر، بعيدا من اصطفافه في محور المقاومة".
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب حمادة: لعدم إطلاق النار على الحكومة ولتفعيل القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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